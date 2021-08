PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 août - Ligue des champions

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Midtjylland et le PSV Eindhoven (3.70)

Les tombeurs du Celtic Glasgow au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions ont pu se rendre compte que les Néerlandais étaient d'un niveau largement supérieur à celui des Ecossais. Battu 3-0 à Eindhoven, le vice-champion du Danemark doit réaliser un miracle pour renverser la tendance et se qualifier pour les barrages. J'avoue que pour moi la mission est impossible. Cependant, j'imagine bien les Danois, devant leur public, tout à fait capables de tenir la dragée haute aux Bataves et obtenir un match nul pour l'honneur après la gifle reçue à l'aller. Par ailleurs, avec une telle avance, le PSV cherchera avant tout à gérer et ne fera pas son maximum pour s'imposer un seconde fois contre Midtjylland. Dans ces conditions... banco sur le nul pour presque quadrupler votre mise de départ!

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

Nul entre le Ludogorets Razgrad et Olympiakos (3.20)

Nul entre le Legia Varsovie et le Dynamo Zagreb (3.25)

Cote totale des trois nuls du jour: 38.48

