PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 avril Ligue 2 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nancy et Sochaux (2.80)

Je vous ai très souvent proposé le nul de Sochaux (7e) et cela fonctionne régulièrement puisque les Lionceaux ont partagé les points à treize reprises dont sept à l’extérieur. Le FCSM est par ailleurs la meilleure équipe de Ligue 2 en déplacement (25 points et seulement deux défaites en quinze matches). De son côté, Nancy (8e) va beaucoup mieux. Avant de chuter chez le leader toulousain, les Lorrains venaient d’aligner quatre victoires consécutives (11 buts inscrits et 2 encaissés). Entre deux équipes très proches l’une de l’autre qui perdent très peu depuis quelques semaines, il me semble judicieux de parier sur un score de parité comme à l’aller (1-1) et comme la saison dernière (1-1). Si j’ai raison, vous triplerez votre mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Paris FC et Troyes (3.00)

Nul entre Niort et Auxerre (3.35)

Nul entre Le Havre et Ajaccio (2.85)

Nul entre le Francfort et Wolfsburg (3.50)

Cote totale pour les cinq nuls du jour : 280.69

