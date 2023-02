PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Cadix et Gérone (3.20)

Direction l’Andalousie pour le nul le plus probable, selon moi, de ce vendredi ! Cadix 18e de Liga, a partagé les points à domicile dans 50 % des cas cette saison (2v, 5n, 3d), reste sur deux succès et cinq scores de parité en sept rencontres, et n’a plus perdu devant son public depuis le 10 septembre 2022, face au leader barcelonais. De son côté, Gérone (11e) ne s’est imposé qu’une seule fois en neuf déplacements depuis le début de la compétition, à Elche, sur la pelouse de la lanterne rouge de Liga. Par ailleurs, à l’aller mi-octobre, les deux clubs n’ont pas réussi à se départager en Catalogne (1-1). Pour toutes ces raisons, envisager un nouveau match nul n’a rien d’incongru et pourrait vous permettre de tripler votre mise départ

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Bruges et l’Union Saint-Gilloise (3.20)

Nul entre Louvain et le Cercle de Bruges (3.15)

Cote totale pour les trois nuls du jour du jour : 14.70

