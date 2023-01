PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre QRM et Bastia (3.05) !

Duel d'équipes en forme ce soir au stade Robert Diochon entre QRM et bastia ! Les Normands réalisent un début de saison surprenant avec 24 points pris en 17 journées, une huitième place au classement et une série de trois victoires consécutives, succès acquis contre des adversaires de qualité (Guingamp, Amiens et Grenoble). Mais attention à Bastia ! Le Sporting a bien géré la reprise avec deux succès acquis à domicile contre Caen et Valenciennes et ils comptent le même nombre de points que leurs adversaires du soir. Le meilleur pari à tenter sur cette rencontre équilibrée est certainement le match nul, pronostic qui peut vous permettre de tripler votre mise (3.05) ! Fiabilité : 36%

Autre option :

Nul entre Valenciennes et Nancy (3.00)

Total des deux nuls du jour : 9.15

