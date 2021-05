PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 10 mai Premier League – Russie

Notre pronostic : match nul entre l’Oural Iekaterinbourg et le FK Rostov (2.85)

C’est une rencontre très équilibrée qui nous attend en Russie entre le 12e et le 9e au classement. Le club de Iekaterinbourg n’a plus gagné depuis quatre journées avec notamment une défaite la semaine dernière contre le FK Khimki (1-0). Mais la saison est déjà pliée pour les joueurs qui sont maintenus et assurés de rester à leur 12e place. Rostov reste sur deux victoires mais pourrait gagner deux places. Cela resterait tout de même symbolique et pour eux aussi, la fin du championnat sera tranquille. C’est pourquoi, avec ce manque d’enjeux, je pense qu’il devrait y avoir match nul entre les deux équipes pour une cote intéressante de 2.85 !

