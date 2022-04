PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 avril – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Rayo Vallecano et Valence (3.25)

Rien n’est fait pour le Rayo Vallecano en cette fin de saison. Le club compte trente-trois points et peut encore descendre malgré sa 13e place. Valence est dans la première partie de tableau et est dans une très bonne dynamique en ce moment avec trois victoires et deux nuls sur les cinq dernières journées. Cela contraste totalement avec le Rayo qui est sur une série de huit rencontres sans succès en championnat pour deux nuls et six revers. Je pense que ce sera un duel très serré et c’est pourquoi je vois un nul pour une cote de 3.25 !

Pariez sur Rayo Vallecano – Valence ici !

Les autres options :

Match nul entre Huddersfield et Luton (3.05)

Match nul entre le Tsarsko Selo Sofia et le Pirin Blagoevgrad (3.20)

Cote totale des trois nuls du jour : 31.72