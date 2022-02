PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 février - Liga 1 - Roumanie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Rapid Bucarest et Sepsi - Liga 1 - Roumanie (2.65)

C'est en Roumanie que j'ai déniché pour vous le nul le plus probable, selon moi, de ce vendredi. En effet, le Rapid Bucarest (7e) et Sepsi (8e) co-détenaient le record du nombre de partages de points cette saison en Liga 1 avec Botosani avant cette journée: onze chacun en vingt-cinq rencontres, dont cinq à domicile pour le club de la capitale et six à l'extérieur pour le SOSK. A l'aller, ces deux équipes ont déjà terminé dos à dos (2-2). Dans ces conditions, un scénario identique n'est absolument pas à exclure entre deux clubs de milieu de tableau qui luttent pour tenter d'accrocher la 6e place, synonyme de play-offs pour l'Europe. Alors banco sur un nouveau score de parité coté à 2.65 !

Fiabilité : 40 %

L'autre option :

Nul entre Heracles Amelo et Utrecht (3.20)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 8.48

