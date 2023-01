PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Ajaccio et Reims (3.20)

Même si on peut envisager d'autres matches nuls lors de la 18e journée de Ligue 1, c'est cet Ajaccio - Reims qui a retenu mon attention pour cette rubrique. Déjà, Reims détient le record du nombre de partages de points cette saison en championnat: neuf dont six à l'extérieur. Bien que les Champenois soient supérieurs aux Corses sur le papier, il faut noter qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois (L2 en 2017) à Ajaccio lors de leurs huit dernières visites sur l'Île de Beauté. Par ailleurs, les Rémois ne comptent qu'un seul succès hors de leurs bases depuis le début de la compétition... à Angers, la lanterne rouge. En outre, l'ACA va un peu mieux sur sa pelouse grâce aux deux succès de suite, contre Strasbourg (19e) et Angers (20e). Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux d'envisager sérieusement un score de parité entre ces deux équipes.

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Auxerre et Toulouse (3.35)

Nul entre Nantes et Lyon (3.35)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 35.92

