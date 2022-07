PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 juillet - Liga Profesional - Argentine

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Colon Santa Fé et Velez Sarsfield (3.00)

C'est une affiche entre deux équipes qui ont très mal débuté leur saison. Colon Santa Fé n'a plus remporté le moindre match depuis bientôt un mois et se retrouve désormais éliminé de toutes les coupes. En championnat, les joueurs de Julio César Falcioni courent toujours après leur première victoire à domicile, ayant concédé le nul à trois reprises. Une période compliquée qui pourrait bien se prolonger face à un adversaire qui ne connait pas non plus le succès en déplacement. Malgré un très bon parcours en Copa Libertadores, Velez Sarsfield n'y arrive pas en Liga Profesional, ne remportant qu'un seul de ses six matches depuis le début de l'exercice. Dans ce contexte, je miserais sur un partage des des points entre les deux équipes (3.00).

