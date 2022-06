PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Irlande et l'Ecosse (3.00)

Match à priori très équilibré ce soir à Dublin entre des Irlandais irréguliers et déjà perdants à deux reprises en Ligue des Nations (1-0 contre l'Ukraine et 1-0 en Arménie), et des Ecossais, certes surprenants cette saison (7 victoires, 1 nul et 1 défaite), qui viennent cependant de prendre un gros coup sur la tête en perdant le match qu'il ne fallait pas perdre, 3-1 chez eux en 1/2 finale des barrages pour la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine. Envisager un score de parité dans cette rencontre n'a rien d'incongru, surtout que c'est arrivé trois fois lors des cinq dernières confrontations à Dublin. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Nul entre les Iles Féroé et la Lithuanie (3.10)

Nul entre le Monténégro et la Bosnie (3.00)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 27.90

