PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 mai – Liga – Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Elche et Alaves (3.20)

Difficile d’envisager un vainqueur entre Elche (19e) et Alaves (16e) ! En effet, le club du sud-est de l’Espagne n’a remporté qu’une seule rencontre lors des dix dernières journées du championnat d’Espagne, pour trois nuls et six défaites. De leur côté, les Basques de Vitoria n’ont chuté qu’une seule fois lors de leurs six derniers matches. Si le Deportivo Alaves n’a plus gagné en déplacement depuis le 28 novembre 2020, sur la pelouse du Real Madrid, il a les armes pour prendre un point chez l’avant dernier pour se rapprocher encore un peur de son objectif, le maintien en Liga. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter le nul pour essayer de largement tripler la mise ?

Fiabilité : 40 %

