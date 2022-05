PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 mai – Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Osasuna et Getafe (2.90)

Direction l’Espagne pour, selon moi, le nul le plus probable de ce mercredi ! Désormais 9e à sept longueurs de Villarreal (actuellement dernier qualifié pour une Coupe d’Europe), Osasuna ne se fait plus guère d’illusion quant à une place en Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Les Basques restent sur trois matches sans victoire et pourraient bien finir en roue libre. En revanche, Getafe (15e) ne compte que cinq points d’avance sur Majorque (18e) et n’a pas encore assuré son maintien en Liga. Un score de parité à Pampelune ferait donc le plus grand bien aux Madrilènes. Comme ils sont spécialistes du nul (13 dont 7 à l’extérieur), je les sens capables de ne pas revenir bredouilles du nord de l’Espagne. Dans ces conditions… banco sur un partage de points pour tripler votre mise !

Fiabilité : 40 %

