PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 mars – Série B - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Parme et Cittadella (3.10)

Direction l’Italie et la Série B pour le nul du jour ! Aucune équipe de ce championnat n’a partagé autant les points que Parme (14e) cette saison: 13 en 28 journées ! Au stade Ennio-Tardini, le résultat le plus courant est le nul (6 fois sur 14) et les Parmesans restent sur trois scores de parité en quatre matches devant leur public. De con côté, Cittadella (10e) est invaincu en déplacement depuis le 23 octobre à Monza: trois victoires et six nuls. Dans ces conditions, parier sur un nouveau 14e nul de Parme me semble tout à fait judicieux pour espérer tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Nieciecza et Lubin en Pologne (3.00)

Nul entre le CSKA 1948 et Botev Plovdiv en Bulgarie (2.85)

Cote totale pour les trois nuls du jours: 26.50

