PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 novembre – Série A - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Empoli et la Cremonese (3.30)

La situation commence à être urgente pour la Cremonese, premier relégable et qui compte trois points de retard sur la Spezia, 17e. Pourtant le club de Crémone ne perd plus en ce moment mais ne gagne toujours pas avec trois nuls de suite contre l’Udinese, sur la pelouse de la Salernitana et face au Milan AC. C’est tout simplement l’équipe qui a réalisé le plus de scores de parité cette saison et la seule qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre. Difficile de la voir l’emporter à l’extérieur mais elle est capable de prendre un point. Empoli a eu un enchaînement très difficile en jouant coup sur coup, la Juventus, l’Atalanta, Sassuolo puis Naples pour trois défaites et un succès contre les Sassuolistes. Je tenterais de miser sur le nul dans cette rencontre entre deux candidats au maintien.

