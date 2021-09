PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 11 septembre Série A – Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Naples et la Juventus (3.50)

Très belle rencontre à suivre à 18h en Italie. La Juventus doit absolument lancer sa saison, elle qui n’a pris qu’un seul petit point lors des deux premières journées. Deux contre-performances chez l’Udinese (2-2) et face à l’Empoli (0-1). Les Turinois ont perdu Cristiano Ronaldo, parti à Manchester United. Cela fait évidemment un grand vide au sein de l’effectif de la Juve. Les Napolitains, eux, ont fait carton plein avec six points pris face à Venise (2-0) et contre le Genoa (1-2). Au vu de l’état de forme, je donnerais évidemment un avantage à Naples mais la Juventus ne peut pas se permettre un tel retard sur ses concurrents après seulement trois journées. C’est pourquoi je vous propose de miser sur le nul entre ces deux clubs pour une cote de 3.50 !

