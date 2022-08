PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 août - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Osasuna et Séville (3.15)

La saison dernière, aucune équipe en Espagne n'a autant partagé les points à l'extérieur que le FC Séville (10 nuls en 19 déplacements) et seuls Cadix et Valence ont concédé plus de nuls à domicile qu'Osasuna (7). Difficile d'envisager un vainqueur ce soir à Pampelune pour l'ouverture de la Liga ! Les Basques voudront confirmer, devant leur public, leur bonne saison passée (10e) et les Andalous, toujours candidats au podium depuis plusieurs années, viendront dans le Nord de l'Espagne pour éviter avant tout de se faire piéger et ne pas repartir bredouilles. La saison dernière, ces deux clubs s'étaient séparés dos à dos (0-0). Un scénario similaire n'est pas du tout à exclure. Le FCS a pris des points à Pampelune dans 80 % depuis dix ans (4 nuls pour 4 victoires et 2 revers). Alors banco sur un score de parité pour tenter de tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

