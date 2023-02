PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 février – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Auxerre (3.40)

C’est le duel le plus important de cette journée entre les deux derniers du championnat. Angers, lanterne rouge avec seulement neuf petits points semble déjà condamné à descendre en Ligue 2. Si les Angevins veulent garder espoir, ils sont obligés de l’emporter tout à l’heure. Objectif identique pour l’AJ Auxerre qui est 19e avec quatorze points, soit cinq de retard sur le premier non-relégable. Difficile de pronostiquer cette rencontre et c’est pourquoi je miserais sur le nul pour plus que tripler la mise.

Les autres options :

Match nul entre Toulouse et Rennes (3.45)

Match nul entre Montpellier et Brest (3.35)

Match nul entre Lyon et Lens (3.40)

Match nul entre Cologne et Francfort (3.45)

Match nul entre Getafe et le Rayo Vallecano (2.80)

Match nul entre le Real Valladolid et Osasuna (2.95)

Cote totale des sept nuls du jour : 3 807.33