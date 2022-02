PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 février - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Portimonense - Boavista (3.20)

Cap sur le Portugal pour le nul du jour ! Boavista (13e) détient le record du nombre de partages de points en Primeira Liga (11 en 21 journées) et reste sur six scores de parités en sept matches, toute compétition confondue. De son côté, Portimonense (8e) n'est que 16e au classement à domicile, n'a gagné que deux rencontres sur onze et n'a inscrit que huit buts devant son public cette saison en championnat. Lors du match aller à Porto, les deux clubs ont terminé dos à dos (1-1). Dans ces conditions, envisager qu'il n'y aura pas de vainqueur ce samedi à Portimao me semble assez malin. Et si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Amiens et Niort (3.30)

Nul entre Dunkerque et Rodez (2.90)

Nul entre Brentford et Crystal Palace (3.10)

Nul entre Lausanne et les Grasshoppers (3.15)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 299.04

Pariez sur Portimonense - Boavista ici