PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 mars – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Clermont et Lens (3.50)

Que se passe-t-il à Lens ? Irrésistibles en première partie de saison, les Sang et Or ne parviennent plus à enchaîner les bons résultats depuis plus de deux mois ! Des performances inquiétantes qui les poussent à regarder dans le rétroviseur, alors que plusieurs équipes se rapprochent du top 4. Franck Haise va devoir remobiliser ses troupes alors que ce déplacement à Clermont s’annonce compliqué. D’autant plus que les Auvergnats ont mis fin à une série de six matches sans victoire en Ligue 1 en s’imposant à Toulouse la semaine dernière. Un regain de forme à confirmer à domicile face à un adversaire prenable. Un résultat nul semble donc tout à fait probable.

Pariez sur Clermont – Lens ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Monaco et Reims (3.80)

Pas de vainqueur entre le Celta Vigo et le Rayo Vallecano (3.35)

Pas de vainqueur entre Lecce et le Torino (2.90)

Pas de vainqueur entre le Hellas Vérone et Monza (3.20)

Cote totale des cinq nuls du jour : 413.47