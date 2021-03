PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Newcastle et Aston Villa (3.50)

Les Villains n’y arrivent plus ! Alors qu’ils nous faisaient une très belle impression, ils marquent un coup d’arrêt depuis le début de l’année civile en étant très irréguliers. Ils sont capables de gagner contre Arsenal ou Leeds et de perdre contre Burnley ou plus récemment sur la pelouse du dernier, Sheffield (1-0). Difficile dans ces conditions d’aller chercher l’Europe. Pourtant ils ont le talent pour. Newcastle, à domicile, pourrait en profiter pour obtenir un résultat très important. Avec seulement un tout petit point d’avance sur le 18e, Fulham, mais avec un match en moins, les Magpies doivent absolument prendre des points d’autant qu’ils restent sur quatre matches sans victoire. Ce soir, face à un Aston Villa malade, la possibilité est là et il faut la saisir. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le match nul pour, pourquoi pas, plus que tripler votre mise.

Les autres options :

Nul entre Levante et Valence (3.40)

Nul entre Madère et Maritimo (3.00)

Nul entre le FC Khimki et le FC Rostov (2.85)

Cote totale des quatre nuls du jour : 101.75

