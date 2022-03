PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 mars – Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Belenenses et Boavista (3.10)

Direction le Portugal pour le nul le plus probable, selon moi, de ce samedi ! Belenenses, lanterne rouge de Primeira Liga, accueille Boavista (13e), le grand spécialiste du partage de points au Portugal (14 en 25 journées). En deux mois et demi, l’ancien club d’Adil Rami n’a perdu qu’une seule fois en cinq déplacements, 2-1 à sur la pelouse de Santa Clara aux Açores, et reste sur quatre scores de parité en cinq journées. De son côté, Belenenses n’a remporté que trois rencontres depuis le début du championnat portugais. Dans ces conditions, et parce que Boavista n’a gagné qu’une seule fois à l’extérieur cette saison, je vous conseille de jouer le nul pour tenter de tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Estoril et Portimonense (3.20)

Nul entre Famalicao et Santa Clara (3.30)

Nul entre Ajaccio et Bastia (3.05)

Cote totale pour les quatre nuls du jours: 99.84

