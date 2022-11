PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 12 novembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Newcastle et Chelsea (3.40)

La forme de Newcastle est impressionnante et les Magpies sont invaincus depuis neuf journées avec une série en cours de quatre succès. Ils sont 3e derrière les ogres de cette saison : City et Arsenal. L’équipe coachée par Howe est logiquement favorite mais je me dis que Chelsea ne peut pas laisser passer cette rencontre. Les Blues viennent de jouer coup sur coup contre les Gunners en Premier League (défaite 1-0) puis sur la pelouse de Manchester City en EFL Cup (défaite 2-0). En championnat, Chelsea n’a pas gagné depuis quatre journées et n’est que 7e. Si l’équipe de Graham Potter veut terminer dans le top 4, il va falloir ne pas perdre tout à l’heure. Je vous propose donc de prendre un risque en misant sur le nul pour plus que tripler la mise.

