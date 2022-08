PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 août - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Guingamp et le Paris FC (3.05)

Comme souvent, j'opte sur une rencontre de Ligue 2 pour cette rubrique. Ce samedi à 15 heures, Guingamp et le Paris FC s'affrontent à Roudourou dans l'espoir de rester invaincus. Les Bretons ont remporté leurs deux premiers matches (4-0 contre Pau et 2-1 à Laval) alors que le PFC à prix un point à Sochaux (0-0) avant de battre Quevilly-Rouen (2-1). Ces deux clubs visent la montée en Ligue 1 en juin prochain et paraissent d'un niveau très équivalent. Lors des deux dernières saisons, les Parisiens ont partagé les points en Bretagne. Jamais deux sans trois ? C'est fort possible... surtout que l'En-Avant était un spécialiste des scores de parité la saison passée (13). Si j'ai vu juste, vous multiplierez votre mise par 3.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Annecy et Laval (3.10)

Nul entre Dijon et Caen (3.25)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 30.73

