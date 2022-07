PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Linfield FC et The New Saints (3.15)

The New Saints ont fait le plus dur au match aller en gagnant par un petit but d’écart (1-0). Les champions du Pays de Galles ont été très efficaces en trouvant le chemin des filets sur leur unique tir cadré. Alors que cette seconde manche s’annonce particulièrement serrée, les joueurs d’Anthony Limbrick seront dans la gestion pour conserver leur avance. Ils ont d’ailleurs prouvé qu’ils étaient à l’aise en déplacement, leur dernier revers hors de leurs bases remontant à novembre 2021. En face, le Linfield FC n’a également plus connu la défaite à domicile depuis bientôt un an mais ne parvient pas toujours à l’emporter. Surtout, le champion nord-irlandais sera obligé d’attaquer et risque de se heurter au bloc gallois. Dans une rencontre potentiellement fermée, je miserais sur un résultat nul entre les deux équipes (3.15).

