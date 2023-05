PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 mai – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Union Berlin et Fribourg (3.15)

L’Union Berlin a une revanche à prendre après la correction infligée lors du match aller par Fribourg (4-1). Ce duel est ultra-important dans la course à la Ligue des Champions car ces deux équipes sont respectivement 4e et 5e de Bundesliga avec le même nombre de points. Les Berlinois ne sont pas en forme avec une seule victoire sur les cinq dernières journées mais les Fribourgeois ne vont pas beaucoup mieux. Ils restent sur deux défaites de suite, deux fois contre le RB Leipzig en championnat et en coupe. Avant cela, ils avaient enchaîné trois victoires consécutives. Je pense que ce duel a de grandes chances de déboucher sur un nul pour une belle cote de 3.15 !

