PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 mai Premier League – Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Aston Villa et Everton (3.50)

C’est un match très équilibré qui nous attend là encore en Angleterre. Pour cette rencontre comptant pour la 19e journée, les Villains doivent gagner pour continuer à croire en leurs chances d’accéder à l’Europe la saison prochaine. Après une première partie de saison très intéressante, Aston Villa s’est complètement éteint en 2021 pour ne pointer qu’au 11e rang. Cela est notamment dû aux blessures de Jack Grealish, leur meilleur joueur. La forme du moment n’est pas bonne avec seulement deux victoires sur les dix derniers matches disputés. Les Toffees vont mieux avec une seule défaite sur les six dernières rencontres pour trois nuls et deux victoires compliquées contre West Ham et Arsenal (0-1). Les rêves de qualification pour une coupe d’Europe sont plausibles. Cependant je pense que les deux équipes sont tellement proches qu’on pourrait assister à un score de parité. C’est ce que je vous conseille de jouer pour une cote intéressante de 3.50 !

L’autre option :

Match nul entre Eibar et le Betis Séville (3.50)

Cote totale des deux nuls du jour : 12.25