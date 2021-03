PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 mars Ligue 2 - France

Notre pronostic : match nul entre Auxerre et le Paris FC (3.20)

Le 6e accueille le 5e en Ligue 2 pour un match décisif pour le rêve de Ligue 1. Autant dire tout de suite que l’équipe vaincue, s’il y en a une, sera hors course pour la montée. Les Auxerrois pratiquent un très beau football depuis le début de saison grâce aux idées de Jean-Marc Furlan. Les supporters peuvent donc encore espérer retrouver une élite qu’ils ont quitté depuis 2013. Le temps est long forcément mais pour y revenir il faudra gagner beaucoup de points d’ici à la fin de saison et l'emporter contre le 5e et premier barragiste serait un bon moyen de rêver un peu plus. Seulement le PFC le sait aussi. Le club parisien rêve évidemment de l’accès à l’élite. Avec seulement 2 points d’avance sur son adversaire du jour, il ne lui faudra pas perdre. C’est donc un match sous haute tension qui nous attend et comme souvent dans ces cas-là je vois bien un match nul entre ces deux équipes pour plus que tripler votre mise.

Les autres options :

Nul entre Dunkerque et Niort (3.05)

Nul entre Mayence et Fribourg (3.40)

Nul entre Benevento et la Fiorentina (3.22)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 106.85

