PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Montpellier et Reims (3.45)

Montpellier a réalisé son premier nul de la saison la semaine dernière à Clermont pour mettre fin à une série de cinq défaites de rang. Le MHSC est 14e, possède une des pires défenses du championnat avec vingt-huit buts encaissés en quatorze journées. Le Stade de Reims a trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour mais n’affiche pas du tout la même dynamique avec six rencontres sans défaite dont quatre nuls. Les Rémois sont les joueurs qui réalisent le plus de scores de parité cette saison à égalité avec les Strasbourgeois. Je pense que l’on pourrait assister à un huitième nul de leur part pour préserver leur série et ne pas perdre leur avance au classement sur la pelouse d’un adversaire direct.

