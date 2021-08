PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 août - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Rodez et Le Havre (3.15)

Entre deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager la saison dernière (deux fois 1-1) et qui comptent le même nombre de points (3) après trois journées, il me semble assez judicieux d'envisager sérieusement un score de parité pour essayer de tripler la mise. A domicile, Rodez a souffert pour battre Pau (1-0) alors que Le Havre s'est imposé à Sochaux (2-0). Je ne serais donc pas vraiment étonné que les Normands reviennent de l'Aveyron avec au minimum un point... mais Nancy - Valenciennes et Niort - Grenoble me paraissent aussi très équilibrés sur le papier. A vous de faire les bons choix, voire de combiner les trois nuls pour un gain potentiel de près de 340 € avec 10 € d'investissement !

Fiabilité: 40 %

Les autres options:

Nul entre Nancy et Valenciennes (3.30)

Nul entre Niort et Grenoble (3.25)

Cote totale des trois nuls du jour: 33.78

