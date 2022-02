PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Majorque et Bilbao (3.15)

Sur ses dix derniers matches, Bilbao ne s'est incliné qu'une fois. C'était en finale de la Super Coupe contre le Real Madrid (2-0). Mise à part cette rencontre, les Basques ont pris dix points sur douze possibles en Liga et ont notamment éliminé Barcelone et la Casa Blanca en Coupe du Roi. Deux magnifiques performances pour ces joueurs qui réalisent une très belle saison. En championnat, ils sont toujours en course pour l'Europe avec cinq points de retard sur la 4e place. Majorque n'a évidemment pas les mêmes objectifs avec quatre longueurs d'avance sur la zone rouge, le tout en ayant deux matches de moins que Cadix. Les Majorquins ont mis fin à une série de quatre défaites en Liga en remportant une belle victoire contre les Gaditans justement. Une bonne bouffée d'air frais. Je pense qu'ils pourraient tenir tête à Bilbao chez eux. Je parierais donc sur un nul pour plus que tripler la mise !

