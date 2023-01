PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Cremonese et Monza (3.30)

Direction l'Italie pour le nul le plus probable, selon moi, de ce samedi ! La Cremonese, 20e de Série A, n'a pas encore réussi à remporter la moindre rencontre cette saison (7 nuls et 10 défaites). Ce promu reste sur deux 0-0 devant son public face au Milan AC et à l'Udinese, puis une défaite contre la Juventus par le plus petit des écarts (1-0). L'autre promu, Monza, réussit un bien meilleur parcours et le club de Silvio Berlusconi devrait parvenir à conserver sa place dans l'élite italienne. Les Brianzoli doivent encore prendre des points en déplacement pour se rassurer et je les imagine mal être les premières victimes de la Cremonese. En revanche un partage de points n'est donc pas exclure, surtout que Monza voyage mal: une seule victoire, sur la pelouse de la Sampdoria (19e) en huit déplacements. Pour toutes ces raisons... banco sur un nul pour tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nulentre Gérone et Séville (3.30)

Nul entre le Celta et Villarreal (3.15)

Nul entre Vitesse Arnhem et Nimègue (3.25)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 111.47

