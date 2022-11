PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 novembre - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Santa Clara et Estoril (3.15)

C'est un duel entre deux équipes de deuxième partie de tableau qui nous attend au Portugal pour le compte de la 13e journée de championnat. Avantage à Estoril au classement, qui est 11e avec un bilan équlibré de quatre succès, quatre nuls et autant de défaites. Cependant, ce club n'a pris qu'un seul point en trois journées avec des revers contre Braga et Benfica, respectivement 3e et leader avant cette journée. Santa Clara va un peu mieux avec une victoire et deux scores de parités dont un contre le FC Porto (1-1). Difficile de dégager un favori pour cette rencontre. Le 15e a l'avantage de recevoir mais Estoril semble un peu plus fort. Je miserais donc sur le nul pour une belle cote de 3.15 !

Pariez sur Santa Clara - Estoril ici !

Les autres options :

Match nul entre Botosani et le FC Hermannstadt (2.75)

Match nul entre l'Universitatea Cluj et le FC Arges (2.90)

Cote totale des trois nuls : 25.12