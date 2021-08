PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 août Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Reims et Montpellier (3.20)

Match très équilibré à suivre cet après-midi entre Reims et Montpellier. Les Rémois restent sur un score nul et vierge à Nice. On connaît cette équipe qui adore défendre et aime tenir le résultat. La saison dernière, le Stade de Reims avait réalisé quinze matches nuls. Plus que tout autre équipe. Les Montpelliérains ne sont pas en reste avec douze rencontres qui se sont soldées par un partage des points. La semaine dernière, ils ont craqué mentalement face aux Marseillais. Les joueurs du MHSC menaient deux buts à zéro jusqu’à la 68e minute avant que l’OM ne remonte et s’impose (2-3). L’objectif sera donc de se remettre de cette défaite. Cependant, à Reims, cela risque d’être compliqué. Je vois bien les deux équipes se quitter sur un nul. Un beau pari pour plus que tripler la mise (3.20) !

