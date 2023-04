PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Chelsea et Brighton (3.35)

Chelsea s’enfonce de plus en plus dans le néant et sors d’une rencontre insipide à Madrid en Ligue des Champions. Les Blues se sont logiquement inclinés 2-0 et restent sur une série de quatre rencontres sans victoire en Premier League. Avec seulement une 11e place au classement, Chelsea n’a plus rien à jouer et doit déjà penser à la saison prochaine. Brighton peut encore espérer terminer dans le top 5. Les Seagulls ont sept points de retard sur Tottenham, 5e, avec deux matches en moins. Rien n’est joué dans cette course à l’Europe. Je pense que Brighton est capable de prendre un point à Stamford Bridge, contre ce Chelsea malade.

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Cologne et Mayence (3.35)

Pas de vainqueur entre Southampton et Crystal Palace (3.15)

Pas de vainqueur entre Wolverhampton et Brentford (3.15)

Match nul entre Bilbao et la Real Sociedad (3.15)

Match nul entre Bologne et le Milan AC (3.10)

Cote totale des six nuls du jour : 1087.38