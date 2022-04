PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 avril - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Famalicao et Gil Vicente (3.25)

Direction le Portugal pour le ou les nuls du jour. J'ai une petite préférence pour Famalicao (14e) - Gil Vicente (5e) car les deux clubs ont déjà partagé les points cette saison à dix reprises chacun. Le club de Vila Nova compte six nuls à domicile (résultat le plus courant) et celui de Barcelos en compte cinq à l'extérieur. Famalicao n'a pris que deux points sur quinze possibles lors des cinq dernières journées alors que les visiteurs restent sur deux défaites, à Arouca et contre Moreirense et doivent donc réagir s'ils veulent conserver leur place qualificative pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Finalement, un score de parité pourrait bien arranger les deux équipes car Famalicao est, pour sa part, loin d'être mathématiquement sauvé. Alors banco sur le nul pour tripler la mise !

Fiabilité : 65 %

L'autre option :

Nul entre Arouca et Santa Clara (3.10)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 10.07

Pariez sur Famalicao - Gil Vicente ici