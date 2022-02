PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 février – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Grenoble et Niort (3.00)

Place à la Ligue 2 pour cette rubrique avec ce match en retard de la 22e journée. Grenoble doit absolument réagir après n’avoir pris qu’un seul point sur les huit dernières journées. Les Grenoblois sortent d’une saison où ils avaient disputé les playoffs. Cette fois il s’agirait d’éviter la descente avec une 19e place actuellement. Les Niortais, eux, marquent le pas avec une défaite et un nul lors de leur deux dernières rencontres. Pourtant les Chamois restaient sur trois victoires avant cela et s’étaient complètement relancés en s’installant dans la première partie de tableau. Une victoire ce soir et Niort reviendrait à un point du top 5 ! Cependant je ne pense pas que Grenoble va continuer à sombrer. Au stade des Alpes cette équipe est capable de prendre un point. Je jouerais donc le nul pour tripler la mise !

