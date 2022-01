PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 janvier – Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Quevilly et Amiens (3.30)

Direction la Ligue 2 pour le nul du jour ! Quevilly (12e) n’a remporté que deux matches sur neuf à domicile cette saison: le 14 août contre Dijon et le 3 décembre face à Nancy, la lanterne rouge. Par ailleurs, les Normands ont concédé quatre nuls lors des six dernières journées de championnat, sans compter celui contre Laval, à domicile, en Coupe de France. Ce bilan n’incite pas vraiment à l’optimisme contre Amiens (17e). En effet, les Picards n’ont chuté qu’une seule fois depuis mi-octobre (1-0 sur la pelouse du Paris FC juste avant Noël) pour six victoires et quatre nuls toutes compétitions confondues. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de parier sur un score de parité entre Quevilly et Amiens pour espérer tripler la mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Nancy et Bastia (3.15)

Nul entre Burnley et Leicester (3.35)

Nul entre le Betis et le FC Séville (3.20)

Nul entre la Sampdoria et le Torino (3.25)

Nul entre l’Union Berlin et Hoffenheim (3.55)

Cote totale pour les six nuls du jour: 1285.67

Pariez sur Quevilly - Amiens ici