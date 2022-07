PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 juillet - Premier Division - Irlande

Notre pronostic : pas de vainqueur entre St Patricks et Dundalk (3.05)

Dans cette rencontre du haut de tableau, Dundalk a l’occasion d’écarter quasi-définitivement son rival du soir de la course à la seconde place. En effet, avec six points d’avance et un match en moins, le dauphin du Shamrock Rovers peut sécuriser sa présence sur le podium en cas de succès. Mais les joueurs de Stephen O’Donnell connaissent des difficultés à l’extérieur, s’imposant seulement à deux reprises en onze déplacements, pour six résultats nuls et trois défaites. En face, St Patricks se montre assez irrégulier à domicile, ne parvenant pas à enchaîner les victoires. L’actuel 4e possède l’une des attaques les plus prolifiques de Premier Division mais ne parvient pas à battre les meilleures écuries de l’élite. Je miserais donc sur un partage des points entre les deux équipes (3.05).

Pariez sur St Patricks - Dundalk ici !

L'autre option :

Pas de vainqueur entre Arsenal de Sarandi et le Club Atlético Platense (3.00)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.15