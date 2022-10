PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 octobre - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Rodez et Le Havre (3.15)

1-1, 1-1, 0-0, 0-0 ! Voici les scores des quatre dernières rencontres entre Rodez et Le Havre depuis 2020. Quelque soit le stade, ces deux équipes n'arrivent plus à se départager. Par ailleurs, Rodez (15e), toujours à la recherche d'un succès à domicile, est le club qui a le plus concédé de matches nuls cette saison, à égalité avec St Etienne et Pau: cinq scores de parité en onze journées ! De son côté, le HAC n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de la compétition. Pour toutes ces raisons, je vous propose de tenter un cinquième nul consécutif entre ces deux équipes. Evidemment, si cela doit pencher d'un côté, ce devrait être du côté des Normands... mais Rodez fera tout pour accrocher un point, comme lors des deux derniers week-end, à Guingamp et à Pau, pour éviter de se trouver dans la zone rouge.

Fiabilité : 40 %

