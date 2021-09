PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 septembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Inter Milan et le Real Madrid (3.60)

Très belle rencontre à suivre dans ce groupe D. L’Inter, champion d’Italie, est resté dans les mêmes standards avec deux succès et un nul lors des trois premières journées de Série A. Les Intéristes ont marqué neuf buts et ont donc parfaitement négocié le départ de Lukaku à Chelsea. Les Madrilènes n’ont toujours pas perdu non plus avec trois victoires et un score de parité. Eux aussi sont très efficaces offensivement avec treize buts inscrits donc cinq ce week-end face au Celta Vigo (5-2). Avec un Benzema et un Vinicius Jr en pleine forme, on peut s’attendre à une très belle rencontre à Milan. Je ne vois pas une équipe plus forte que l’autre. Je vous conseille donc de miser sur un nul pour une cote magnifique de 3.60 !

Pariez sur Inter Milan – Real Madrid ici !

L’autre option :

Match nul entre le Sporting Portugal et l’Ajax (3.55)

Cote totale des deux nuls du jour : 12.78