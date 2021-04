PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 avril Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Antalyaspor et Rizespor (3.05)

Match à priori très indécis ce vendredi en Turquie entre Antalysapor (11e), détenteur du record du nombre de matches nuls en Süper Lig (15 en 33 journées) et Rizespor (14e), aussi spécialiste des partages de points (12). A domicile, les joueurs de la station balnéaire du sud de la Turquie reste sur cinq matches nuls en sept rencontres tandis que Rizespor n’a chuté qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matches, pour deux victoires et deux nuls. Dans ces conditions, il me paraît assez judicieux de parier sur un score de parité pour essayer de tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Boavista et Paços Ferreira au Portugal (3.05)

Nul entre Gornik Zabrze et Slask Wroclaw en Pologne (2.95)

Nul entre Hajduk Split et Osijek en Croatie (3.15)

Nul entre Arad et Viitorul en Roumanie (2.85)

Cote totale pour les cinq nuls du jour : 246.36

Pariez sur Antalyaspor - Rizespor ici