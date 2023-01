PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 janvier – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Estoril et Casa Pia (3.10)

Pour la 16e journée de Primeira Liga, duel des extrêmes entre Casa Pia, 5e, et Estoril, 14e. Le club le mieux classé est invaincu depuis la reprise en championnat avec une victoire et un nul face au FC Porto (0-0). Ce n’est pas la même chose pour Estoril qui joue le maintien avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge. Depuis la fin de la Coupe du Monde, il reste sur trois défaites et un nul. Difficile de miser sur un succès de cette équipe mais, à domicile, je pense que l’on pourrait très bien assister à un nul pour plus que tripler la mise.

L’autre option :

Match nul entre Gil Vicente et le Vitoria Guimaraes (3.20)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.92