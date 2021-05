PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : match nul entre Nice et Strasbourg (3.75)

Match compliqué à pronostiquer ici. Les Niçois n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison si ce n’est une place dans la première partie de tableau. Cela aura été une équipe décevante depuis le début du championnat. Avec l’effectif et les moyens à disposition on aurait dû voir l’OGC Nice qualifié en Europe la saison prochaine et ce ne sera pas le cas. On pourrait se dire que ce soir les Aiglons pourraient se désintéresser du match mais cela n’a pas été le cas la semaine dernière à Brest avec une rencontre spectaculaire remportée (2-3). Je pense qu’ils vont jouer à fond pour ne pas fausser l’issue de cette saison. Le Racing en aurait pourtant envie avec cette 16e place et surtout un seul point d’avance sur le barragiste Nantes. Les Strasbourgeois vont devoir tout donner pour prendre un point. Je pense que cette rencontre pourrait donc se finir sur un score de parité pour une très belle cote de 3.75 !

