PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 août - Ligue des Champions

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Maccabi Haïfa et l'Etoile Rouge de Belgrade (3.25)

Difficile d'envisager un vainqueur entre les Israéliens et les Serbes ce soir à Haïfa ! Si le Maccabi n'a pas souffert pour gagner à domicile contre l'Apollon Limassol (4-0), la tâche a été plus compliquée contre l'Olympiakos (1-1... avant de se qualifier au retour en Grèce). L'Etoile Rouge, de son côté, a tout gagné depuis le début de la saison: 7 victoires en autant de matches disputés, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe - 28 buts inscrits pour seulement 1 encaissé ! Les Arméniens de Pyunik n'ont pas pesé lourd au tour précédent 5-0 et 2-0 mais les Israéliens devraient pauser plus de problèmes aux Serbes. Pour toutes ces raisons... banco sur un nul pour tenter de triper la mise !

Fiabilité : 35 %

