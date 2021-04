PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 avril Ligue 1 France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Angers et Rennes (3.40)

Difficile d’être optimiste pour Angers qui, sur sa pelouse, n’a pas encore battu Rennes en championnat au 21e siècle ! Par ailleurs, le SCO traverse une période compliquée et l’annonce du départ de Stéphane Moulin en fin de saison ne devrait pas arranger les choses. En 2021, les Angevins n’ont vaincu que Nîmes au stade Raymond Kopa et n’ont remporté qu’une rencontre lors des dix dernières journées de Ligue 1 (à Metz) pour cinq nuls et quatre défaites. De son côté, Rennes ne s’est imposé qu’une fois (à Metz aussi) lors de ses sept derniers déplacements. Entre une équipe qui éprouve des difficultés à domicile et une autre qui ne parvient plus à gagner hors de ses bases, il me semble judicieux de parier sur un partage de points pour essayer de largement tripler la mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Valenciennes et Guingamp (3.20)

Nul entre Auxerre et Nancy (3.30)

Nul entre Rodez et le Paris FC (2.95))

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 105.92

