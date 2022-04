PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 avril – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Metz et Clermont (3.15)

En encaissant un 6-1 contre le PSG, Clermont a subi une cinquième défaite d’affilée et n’a plus qu’un point d’avance sur le barragiste, Saint-Etienne, et deux sur le 19e, Bordeaux. Ce duel sur la pelouse du FC Metz sera donc très tendu et importantissime en cette fin de saison. Les Messins restent sur une défaite sur le terrain des Girondins et se doivent de gagner cette rencontre. Plus facile à dire qu’à faire quand on regarde leur bilan. Ils n’ont remporté que quatre rencontres pour onze nuls et seize défaites ! Je pense que l’on pourrait assister, comme souvent dans ces circonstances, à un nul qui n’arrangerait personne.

