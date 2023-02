PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 février – 1. HNL - Croatie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Belupo et Sibenik (3.05)

Direction la Croatie pour le nul le plus probable, selon moi, de ce vendredi ! Le Slaven (4e) reçoit Sibenik (9e et avant-dernier). Cette rencontre peut paraître déséquilibrée sur le papier mais les visiteurs détiennent le record du nombre de matches nuls à l’extérieur : sept en dix déplacements ! De son côté, Belupo ne compte que trois succès en dix matches à domicile, pour quatre nuls et trois défaites. Par ailleurs, Sibenik a pris un point à Belupo dans 100 % des cas lors de ses cinq dernières visites. Alors banco sur un sixième score de parité consécutif pour essayer de tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre le KS Cracovie et le Stal Mielec (3.20)

Nul entre le Kardzhali et le Lokomotiv Plovdiv (2.90)

Cote totale pour les trois nuls du jour : 28.30

