PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 février Ligue 1 - France

Notre pronostic : match nul entre Marseille et Nice (3.50) !

L'OM accueille donc l'OGC Nice ce soir pour le compte de la 11e journée de championnat. Deux clubs qui ne connaissent pas une grande saison. Les Marseillais sont 9e du championnat mais sont dans une série de sept matches sans victoire en Ligue 1. Embourbé dans une crise interne importante, le club phocéen doit se remobiliser après le départ d'André Villas-Boas. Attention tout de même aux absences. A Marseille, Benedetto et Balerdi sont supendus suite à leurs cartons rouges reçus à Bordeaux. Milik, Ntcham et Lirola ne sont pas qualifiés car recrutés lors du mercato hivernal. Avec Thauvin et Rongier incertains, Marseille pourrait mettre une équipe très remaniée. Tout comme Nice, 14e, qui devra se passer d'Atal, de Danilo, de Dante, de Dolberg de Reine-Adélaïde mais aussi, de leur charnière centrale recrutée en janvier Todibo/Saliba. Beaucoup d'absents donc et c'est pourquoi je vous conseille de miser sur le nul entre ces deux équipes pour une belle cote de 3.50 !

Pariez sur Marseille-Nice ici !