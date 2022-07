PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 juillet – Super League – Suisse

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Servette et Saint-Gall (3.55)

C’est la reprise en Suisse ce week-end et je vous propose une jolie cote pour cette rencontre entre le Servette et Saint-Gall. Les deux équipes ont terminé respectivement 6e et 5e du dernier exercice en dehors des places européennes. Le FCSG avait remporté trois des quatre confrontations de la saison après avoir perdu lors de la première. En amical, ces dernières semaines, ils ont notamment tenu en échec Monaco (1-1) et ont perdu contre Fribourg (4-3). Le Servette a quant-à-lui remporté trois rencontres pour deux défaites à Annecy, nouveau pensionnaire de Ligue 2 et face à West Ham. Aucun de ces deux clubs de Super League ne s’est rassuré et c’est pourquoi je m’attends à un round d’observation entre eux. Je tenterais donc le nul pour une très belle cote de 3.55 !

