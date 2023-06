PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 juin – Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Islande et la Slovaquie (3.20)

La Slovaquie n’a joué qu’une seule fois en Islande dans son histoire et les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité en 2000 (1-1). Un scénario similaire n’est pas à exclure surtout que les Slovaques restent sur quatre nuls en six rencontres cette saison. : 1-1 contre la Biélorussie, 0-0 contre le Chili et le Luxembourg et enfin 2-2 au Monténégro ! Ils n’ont battu que la Bosnie et ont perdu en Azerbaïdjan. Pour toutes ces raisons, j’ai vraiment du mal à imaginer une victoire de l’une de ses deux sélections ce soir à Reykjavik. Je vous suggère donc de parier sur un partage des points, ce qui est devenu la spécialité de la Slovaquie.

Fiabilité : 40 %

Pariez sur Islande - Slovaquie ici